Stadttiere: Die fetten Ratten von Wien

Kampf gegen Nager

Szenenwechsel: Beim Naschmarkt sieht man nach Mitternacht kaum noch Leute – und auch keine Ratten. Was aber auffällt, sind die Rattenfallen. Ein Indiz dafür, dass man auch hier gegen die Nager kämpft.

Ein wenig weiter, an der U-Bahnbaustelle in der Lindengasse im 7. Bezirk, sollen zahlreiche Nagetiere gesichtet worden sein, berichtete unlängst die Wiener Bezirkszeitung. Durch die Baustelle seien Mäuse plötzlich aus Kellern an die Oberfläche gekommen. Beim nächtlichen Besuch trifft auch der KURIER auf ein bis zwei Mäuschen in der dunklen Gasse. Gröbere Probleme mit Nagetieren oder Meldungen haben laut Bezirksvorstehungen weder der 5., der 6. noch der 7. Bezirk. „Wir haben nur Probleme mit Taubenfütterungen“, heißt es aus der

Bezirksvorstehung der Inneren Stadt. Die Wiener Linien stellen wiederum klar, dass sie sich strengstens an die Rattenverordnung halten.

Haben steigende Temperaturen etwas mit dem Rattenaufkommen zu tun? „Mildere Winter sorgen für weniger erfrorene Ratten, aber zu große Hitze mögen sie auch nicht“, sagt Fielder. Corona spiele eine Rolle: Durch das gestiegene Müllaufkommen der Essensbestellungen in den Pandemie-Jahren gab es mehr Futter für die Tiere.