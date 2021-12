Stadtstraße: Gegner und Befürworter formieren sich

Nach der Lobautunnel-Absage durch Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vergangene Woche ebben die Diskussionen um weitere Straßenbauprojekte nicht ab. Im Gegenteil.

Besonders heiß umstritten ist derzeit die Wiener Stadtstraße, die das Stadtentwicklungsgebiet Seestadt Aspern mit der Südost-Tangente verbinden soll.

Um dagegen mobil zu machen, stellten Greenpeace, Fridays for Future Wien und System Change not Climate Change am Montag einen roten Betonmischer vor dem Rathaus auf – als aktionistisches Zeichen „für das Ende der Betonpolitik der Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig“.