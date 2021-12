Lobau: Wo heute um einen Tunnel gestritten wird, wurden einst Schlachten geführt

Im 19. Jahrhundert diente die Lobau vor allem dem Jagdsport des kaiserlichen Hofes, wovon Kronprinz Rudolf besonderen Gebrauch machte. Allein an Rebhühnern wurden hier jedes Jahr 10.000 Stück erlegt. Als der britische König Edward VII. im Jahr 1903 auf Staatsbesuch in Wien weilte, unternahm er gemeinsam mit Kaiser Franz Joseph einen Jagdausflug in die Lobau, bei dem die Monarchen je einen Zehnender schossen.

Am 11. April 1920 ereignete sich in der Lobau eine menschliche Tragödie. Der Stadtschutzwachmann Heinrich Deml stellte im Morgengrauen eine Bande, die in Groß-Enzersdorf Nahrungsmittel gestohlen hatte. Als er sein Gewehr zog, um sie aufzuhalten, schoss ihm einer der Diebe eine Kugel in den Kopf, die den Wachmann tötete. Deml zu Ehren wurde am Tatort ein Gedenkkreuz errichtet, das es heute noch gibt. Die Täter konnten gefasst werden.