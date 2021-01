Stadtgestaltung: Ein bisschen Beton muss bleiben

Damit ist der Leopold-Ungar-Platz kein Einzelfall. Ganz ähnlich gestaltet sich die Lage am Reumannplatz in Favoriten oder beim Esterhazypark in Mariahilf, der im Vorjahr zu einem sogenannten „Cooling Park“ umgestaltet wurde. Da wie dort

war man bemüht, „Hitzeinseln“ – also Flächen, die sich wegen mangelnder Begrünung im Sommer besonders aufheizen – zu entschärfen. Und da wie dort wollte man vor allem mehr Grünflächen schaffen – damit ein Aufenthalt an Qualität gewinnt. Und trotzdem gibt es an jedem der genannten Plätze asphaltierte Flächen.