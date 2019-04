Stadt will Heumarkt-Projekt weiter vorantreiben

Mitte März gab ihnen ein neuer UNESCO-Bericht neuen Anlass zur Kritik. In diesem Bericht stehe, das Projekt sei mit einem Welterbestatus „nicht vereinbar“.

Daraufhin verkündet die Stadt einen zweijährige Phase des Nachdenkens an.

Der Bund – in der Person von Kulturminister Blümel und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ( FPÖ) – erklärte, das sei zu wenig. Das Projekt dürfte in seiner aktuell geplanten Form nicht kommen. Die Stadt habe bis 8. April Zeit, in einem Brief konkrete Maßnahmen zu erläutern.