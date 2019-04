Heumarkt: Wertinvest will UVP-Verhandlung abblasen

Ist beim umstrittenen Heumarkt-Projekt eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) notwendig? Diese Frage beschäftigt seit Wochen das Bundesverwaltungsgericht (BVwG). Eine Entscheidung gibt es noch nicht. Kommenden Mittwoch hätte erneut eine Verhandlung inklusive Lokalaugenschein stattfinden sollen. Diese hat Projektbetreiber Wertinvest nun abgesagt.

Die Informationen darüber erhielt die Initiative " Alliance For Nature" (die in diesem Fall die Gegnerpartei darstellt) am Mittwoch mittels RSB-Brief vom Bundesverwaltungsgericht.

"Sinnlos"

Wertinvest-Sprecherin Daniela Enzi erklärte den Schritt im Standard so: Man habe den Antrag auf UVP-Durchführung bereits zurückgezogen, daher gebe es keine rechtliche Grundlage für das Verfahren vor dem BVwG. Eine weitere Verhandlung sei sinnlos.

(Zur Erklärung: Ursprünglich hatte Michael Tojner freiwillig rechtlich abklären wollen, ob eine UVP notwendig ist. Die erste Instanz, das Amt der Wiener Landesregierung, entschied vergangenen Oktober, dass so eine Prüfung nicht durchgeführt werden müsse. Daraufhin legte " Alliance For Nature" Beschwerde ein. Die Causa ging in die nächste Instanz, zum Bundesverwaltungsgericht. Um das zu verhindern, ließ Tojner den ursprünglichen UVP-Feststellungsantrag zurückziehen. Doch damit war das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht nicht mehr aufzuhalten.)

Richter wollte Verhandlung vor Ort

Das Gericht dürfte das anders sehen. Der zuständige Richter des BVwG war beim jüngsten Verhandlungstermin Mitte März an einem Lokalaugenschein interssiert und hatte vorgeschlagen, die Verhandlung anschließend im Hotel Intercontinental abzuhalten.