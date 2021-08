Stadt Wien startet Impfaktion vor großen Moscheen

Die Erzdiözese Wien hat es vorgemacht: Vor der Impfstation im Stephansdom standen Interessierte vorige Woche Schlange. Von Donnerstag bis Sonntag erhielten rund 640 Personen das Vakzin von Johnson&Johnson.

Eine ähnlich starke Nachfrage erhofft man sich im Büro von Gesundheitssprecher Peter Hacker (SPÖ) und bei der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) auch bei den Impfaktionen, die diese Woche vor großen Wiener Moscheen starten.

Bürgermeister gibt Startschuss

Das erste Mal Station macht der städtische Impfbus am Freitag bei der Zentrale der Türkisch-islamischen Union (Atib) in Favoriten, wo Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und IGGÖ-Präsident Ümit Vural den Startschuss geben.

Eine Woche darauf, am 27. August, steuert der Wiener Impfbus dann Österreichs größte Moschee, das Islamische Zentrum in Floridsdorf, an.

Wie im Stephansdom ist die Impfung auch bei dieser Aktion ohne vorherige Anmeldung und notfalls auch ohne eCard möglich.

Da man sich einen regen Zulauf wünscht, rührt die IGGÖ bereits eifrig die Werbetrommel. Die Impfaktion wird sowohl über soziale Medien als auch von den Imamen beim Freitagsgebet beworben. Zudem empfahl Vural den Gläubigen in einer Videobotschaft, sich impfen zu lassen.