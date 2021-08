Ottakringer Straße: Wo die vermeintlichen Impfskeptiker zuhause sind

"Wer über Corona redet, muss eine Runde bezahlen"

Die vollimmunisierten Gesprächspartner haben es entweder aus gesundheitlichen Gründen, dem "Testzwang" oder wegen des Drucks in der Arbeit gemacht. "Wenn ich mich nicht impfen lasse, gibt es Probleme mit dem Chef", sagt Rade bei einem Krügerl Bier in einem Irish Pub. Auf einem Schild hinter seinem Kopf ist zu lesen: "Wer über Corona redet, muss eine Runde bezahlen".

Obwohl auf dem großen Fernseher Spitzenfußball läuft, ist die Impfung das Top-Thema. "Hoffentlich sterben alle, die sich impfen lassen", sagt ein etwa 65-jähriger Gast. Der Kumpel schimpft mit ihm: "Hey, meine Mutter hat sich geimpft, erzähl' solche Sachen nicht!", worauf dieser besänftigt: "Na, dann sollen halt 99 Prozent sterben". Einer der Gäste holt sein Smartphone aus der Tasche und sagt: "Schaut mal her: Wenn man nach Bill Gates googelt, wird er als bestbezahlter Arzt der Welt betitelt!". Und alle stimmen zu, auch wenn sie es nicht gesehen haben. Dann kommen die üblichen Theorien über Angela Merkel, Joe Biden, die Chinesen, Juden, Freimaurer und Pharmakonzerne.

Direkt neben dem Irish Pub sitzen in einem der ältesten Lokale in dieser Straße viele Gäste, bei denen Corona Top-Thema ist. Marko K. hat seine Impfung hinter sich, sein guter Freund Goran I. will sich nicht impfen lassen, wartet lieber "neue Informationen" ab. Marko, der eigentlich Risikopatient ist, hat sich vor einiger Zeit impfen lassen - und zwar wegen lästiger Corona-Tests, die er für einen Gastro-Besuch nötig hatte. Auch wenn er skeptisch ist, kann er Menschen, die sich nicht geimpft haben, nicht verstehen: "So oder so müssen wir uns impfen, deshalb kann ich die Verweigerer überhaupt nicht verstehen". Goran will sich nicht impfen lassen und ist sehr skeptisch gegenüber allem in der Corona-Pandemie: "Vermutlich wird es sehr bald zu einer Impfpflicht kommen, weshalb ich im Winter große Proteste auf den Straßen erwarte".