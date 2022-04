Stadt Wien kassiert 7 Millionen Euro für aufgelassene Parkplätze

Den Anstoß gab Magdas Hotel im 3. Bezirk. Wie berichtet, soll das Hotel mit sozialem Mehrwert in der Ungargasse einen Garten bekommen. Weil dafür 16 Parkplätze weichen sollen, muss das Hotel eine sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen. Pro Stellplatz 12.000 Euro, im Fall von Magdas also insgesamt 192.00 Euro.

„Nicht gerade umweltfreundlich“, sagt Gabriela Sonnleitner, Geschäftsführerin von Magdas, dazu. Immerhin ist das Hotel über zwei Bahnhöfe (Wien-Mitte und Hauptbahnhof), zwei

S-Bahn-Stationen (Wien-Mitte und Rennweg), eine Straßenbahnlinie (O) und eine Buslinie (4A) erreichbar.

Dass Magdas Hotel überhaupt zahlen muss, weil es Parkplätze auflöst, hat mit dem Wiener Garagengesetz zu tun. Paragraf 48 regelt, dass bei „Neu- und Zubauten sowie Änderungen der Raumwidmung oder Raumeinteilung“ eine sogenannte Stellplatzverpflichtung besteht.

Wer die Parkplätze nicht bauen will, kann die erforderliche Anzahl an Stellplätzen in Garagen im Umkreis von 500 Metern anmieten – oder muss eine Ausgleichsabgabe an die Stadt zahlen. Diese Ausgleichsabgabe steht immer wieder in der Kritik. Zuletzt forderten die Grünen, die Abgabe im Zuge der 2023 geplanten großen Novelle der Bauordnung zu streichen.