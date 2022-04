„Blumen statt Beton“ lautet das Motto der Online-Spendensammlung, die Magdas Hotel heute, Mittwoch, startet.

Ab September zieht Magdas Hotel - wie berichtet - vom Prater in das ehemalige Priesterwohnhaus in der Ungargasse 38 im 3. Bezirk. Die Zwischennutzung im Prater läuft aus, der Standort in der Ungargasse ist dafür – quasi – für die Ewigkeit.

Aktuell ist man dort mit der umfassenden Renovierung beschäftigt, die Fassade außen ist fertig, innen ist aber noch viel zu tun.