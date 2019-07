Magdas Hotel: Nutzung bis 2021 fix

Mary ist die Erste, die man bei Magda sieht.

Die 18-Jährige steht an der Rezeption in Magdas Hotel im Wiener Prater und empfängt die Gäste. Vor neun Monaten hat Mariama dort ihre Lehre zur Hotelkauffrau begonnen, jetzt kann sie die auch dort abschließen. Denn Magdas Hotel kann bleiben – jedenfalls für die nächsten 2,5 Jahre. Vor Kurzem ist ein entsprechender Bescheid der Wiener Baupolizei (MA 37) eingetrudelt. Und der bewilligt den Hotelbetrieb bis exakt 31. Dezember 2021.

Ursprünglich war das Hotel nur bis 2019 genehmigt. Magdas ist ein sogenanntes Social-Business-Projekt der Caritas. Also ein wirtschaftlicher Betrieb mit sozialem Mehrwert. Bei Magdas heißt das: Das Hotel ist nicht profitorientiert (etwaige Überschüsse wandern in andere Sozialprojekte der Caritas, Anm.) beschäftigt werden Menschen mit Fluchthintergrund, also entweder Asyl- oder subsidiär Schutzberechtigte.