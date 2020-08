Magdas Hotel zieht in den 3. Bezirk: Übernachten wie einst Hochwürden

Und das wird auch alles erhalten. Schon vor Wochen hat sich Architekt und Künstler Daniel Büchel in das alte Priesterwohnheim einquartiert und sämtliches Mobiliar gesichtet und sortiert.

Denn wie im ersten Magdas Hotel in der Laufbergergasse am Prater, soll auch in der Ungargasse alles, was geht, wiederverwendet werden.

Und wie bei Magdas im Prater zerlegt Büchel auch im 3. Bezirk schon jetzt alte Kästen und schafft aus ihnen die Einrichtung für die Hotelzimmer. Jene, die auf die Krummgasse gehen, haben auch Balkone.