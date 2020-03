SPÖ-Turbulenzen springen auf weitere Bezirke über

Wenn’s läuft, dann läuft’s. Das scheint aktuell für die Wiener SPÖ zu gelten: Innerhalb weniger Tage kam es nun bei der vierten Bezirkspartei bei der Kür der Kandidaten für die Wahl im Herbst zu größeren Turbulenzen.

Der aktuelle Schauplatz: Die Innere Stadt, wo die stellvertretende Bezirksvorsteherin Mireille Ngosso am Montag bei der Wahl zur Spitzenkandidatin für die Bezirkswahl durchfiel. Nur 46 Prozent der 126 Delegierten stimmten für die 40-jährige Ärztin, die erst im Jahr 2018 in ihre jetzige Funktion aufrückte. Wegen ihrer Herkunft aus Afrika sorgte dies damals für Aufsehen.

„Ich lasse den Kopf nicht hängen. Ich will mich weiterhin politisch engagieren“, kommentiert Ngosso ihre Abwahl via Facebook. Für eine Stellungnahme war sie nicht erreichbar. „Ich bin sehr überrascht, dass sie in dieser Deutlichkeit nicht unterstützt wurde“, sagt Bezirksparteichef Georg Niedermühlbichler zum KURIER. Schließlich hätten sich die Parteigremien (Präsidium, Vorstand, Ausschuss) noch einstimmig für Ngosso ausgesprochen.

Dass nun die Basis mehrheitlich gegen Ngosso gestimmt hat, hat dem Vernehmen nach mehrere Gründe. Manchen Genossen sei sauer aufgestoßen, dass sie aufgrund ihres Berufs zu wenig Zeit für die Bezirkspolitik gehabt habe. Auch ihr intensives Engagement für die afrikanische Community über die Bezirksgrenzen hinaus sei bei manchen nicht gut angekommen. Zudem sei es zu Streitereien mit jüngeren Genossen gekommen, die über soziale Medien ausgetragen worden seien und sich unnötig aufgeschaukelt hätten.

Die Partei muss nun jedenfalls möglichst rasch einen neuen Spitzenkandidaten auftreiben, der für alle Mitglieder der verunsicherten Bezirksgruppe tragbar ist.