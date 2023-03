SPÖ-Streit: Rendi-Wagner und Ludwig fordern "Solidarität" ein

Dennoch ist die Debatte um die Führung der Bundes-SPÖ auch bei den Eröffnungsreden der Wiener Klausur präsent. Immerhin sollen am morgigen Mittwoch in einem Sonderparteipräsidium und einer Vorstandssitzung die Weichen für die Zukunft der Bundespartei gestellt werden - Sonderparteitag, Kampf- oder Urabstimmungen nicht ausgeschlossen.

"Mann mit Anstand"

Der Name Doskozils fällt an diesem Vormittag zwar nicht, dafür gibt es umso mehr implizite Botschaften: Rendi-Wagner, die vor Wiens SPÖ-Chef Michael Ludwig ans Rednerpult tritt, bedankt sich also demonstrativ beim Wiener Bürgermeister, der "immer wieder und nicht nur in den letzten Tagen zu mir und zur Bundespartei gestanden ist". Die Wiener Landespartei könne stolz sein, "so einen Mann mit Charakter und Anstand" an ihrer Spitze zu haben.

Kurz zuvor zog man gemeinsam unter den Klängen von Tina Turners „Simply The Best“ in den Seminarraum ein, für die Parteichefin gab es Applaus von den mehr als 100 angereisten roten Funktionären.

Ludwig, der als Unterstützer Rendi-Wagners gilt, antwortete wenig später, indem er "Solidarität und Loyalität" innerhalb der Partei einforderte: "Wenn man Personen wählt und in den Vordergrund stellt", dann dürften diese Personen auch "den Anspruch haben, dass man sie unterstützt", sagt Ludwig in Richtung Doskozil. Nur so funktioniere "das Auftreten gegenüber dem politischen Mitbewerber", so Ludwig. Nachsatz: "Und wenn ich sage 'Mitbewerber', dann meine ich andere Parteien."