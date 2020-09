SPÖ-Schutzring soll Lorenz-Böhler-Spital retten

Die Pläne des AUVA-Managements würden nicht nur Arbeitsplätze gefährden, meint man bei der SPÖ, sondern würden auch zu einer Reduktion der Beiträge der Unternehmer zur Unfallversicherung führen - wodurch sich wiederum die Situation der Arbeitnehmer verschlechtern würde.

"Weniger Leistung, weniger Spitalsbetten"

SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin betont daher: „Die Umzugspläne würden der AUVA zusätzliche Kosten von 1,8 Millionen Euro im Jahr aufhalsen. Einsparungen in der Höhe von 150 Millionen für die Betriebseigentümer an Beiträgen würden sich für die fünf Millionen AUVA-Versicherten in weniger Leistung und in weniger Spitalbetten niederschlagen.“

Für die Brigittenau würden die AUVA-Pläne eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung und den Verlust von Arbeitsplätzen bringen, meint man bei der Bezirks-SPÖ. „Viele niedergelassene ÄrztInnen gehen in der Brigittenau in den nächsten Jahren in Pension", klagt Hannes Derfler. Dazu komme nun "die unklare Situation bezüglich des Weiterbestandes des Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhauses".