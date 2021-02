SPÖ-Klausur: Videokonferenz statt pannonischem Idyll

Nichts davon ist heuer übrig geblieben: Stand schon die Tagung im Vorjahr im Schatten des unmittelbar bevorstehenden ersten Lockdown, wurde sie dieses Jahr überhaupt in Internet verlegt. Und zwar in Form von insgesamt vier jeweils 90-minütigen Videokonferenzen im Monatsrhythmus. Die erste fand am Mittwoch statt, rund 90 Genossen nahmen teil.

Bekannte Themen

Und auch thematisch fehlen dieses Jahr die großen Highlights: Wo fast das gesamte politische Handeln der Krisenbekämpfung untergeordnet ist, ist kein Platz mehr für schillernde Leuchtturm-Projekte. „Stattdessen konkretisieren wir, was bereits im Regierungsprogramm steht“, betonte Klubchef Josef Taucher etwas beschwichtigend bei der Präsentation. „Wir versuchen, aus jedem Blickwinkel auf das Thema Arbeit zu schauen.“

Ein nahe liegender Ansatz, kletterte doch pandemiebedingt im Jänner die Zahl der Wiener ohne Job auf knapp 186.000. Die wichtigsten Vorhaben aus der ersten Klausurrunde mit den beiden Stadträten Peter Hanke und Peter Hacker:

Mehr Pflegekräfte Dass hier der Personalbedarf groß ist, hat nicht erst die Corona-Krise gezeigt. Wie mehrfach angekündigt, will die Stadt für Nachschub sorgen. Für angehende diplomierte Pfleger sollen bis zum Studienjahr 2024/25 810 zusätzliche Plätze eingerichtet sein. Bei medizinisch-technischen Diensten und Hebammen werden die aktuell vorhandenen 1.275 Studienplätze bis 2026 auf 2.055 Plätze aufgestockt. Auch ein Schulungszentrum am Standort der FH Campus Wien wird bis 2022 errichtet, kündigte Hacker an.

Ein-Personen-Unternehmen Der Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds fördert erstmals Ein-Personen-Unternehmen (EPU) bei ihrer Aus- und Weiterbildung. Und zwar mit bis zu 2.000 Euro und 80 Prozent der Kurskosten. Konkret gefördert werden Weiterbildungen im kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Bereich, Sprachkurse undder Erwerb digitaler Kompetenzen.

Der zweite Teil der Online-Klubtagung soll am 17. März stattfinden.