Hudler will au├čerdem eine Plattform f├╝r F├Ârderer der Hofreitschule schaffen. Zugleich wird an einem neuen Tourneekonzept gearbeitet. Noch heuer stehen London und Edinburgh, 2025 Paris am Programm.

Nicht zuletzt aufgrund enormer Preissteigerungen will die Spanische Hofreitschule auch effizienter werden. Mit Heu kann man sich beispielsweise inzwischen selbst versorgen. Das sei nicht nur g├╝nstiger, sondern auch qualitativ besser.

Ach Junghengste beginnen Ausbildung

Aus den Ergebnisse einer Marktforschungsstudie will man zuk├╝nftige Marketingma├čnahmen ableiten. Woher die Besucher der Hofreitschule kommen, wei├č man bereits. An erster Stelle liegen mit 20 Prozent Deutsche, gefolgt von heimischen G├Ąsten mit 16 Prozent. Letztere will man verst├Ąrkt ansprechen, auch Aktionen f├╝r Schulklassen aus Wien k├Ânnte es geben.