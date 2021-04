Sonntagsfrühstück nach dem Lockdown

Bei der Novellierung der Marktordnung im Jahr 2018 war er ihr schärfster Kritiker. Und er ließ keine Möglichkeit aus, das auch breitenwirksam kundzutun.

Aber seit in Wien Rot-Pink regiert, kämpfen die für die Märkte zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) und der Märktesprecher der Neos, Markus Ornig, Seite an Seite. Gemeinsam haben sie erst kürzlich eine weitere Novelle der Marktordnung in Aussicht gestellt. Kernaspekt: Die (auch von Ornig) so lange geforderte Öffnung der Gastro-Stände am Sonntag. Seit Freitag ist die Novelle nun in Kraft – und das bedeutet: Sobald der Lockdown vorbei ist und die Lokale wieder aufsperren dürfen, ist es auch den Gastronomieständen auf den Wiener Märkten erlaubt, am Sonntag und an den Feiertagen zu öffnen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür liegen nun vor.