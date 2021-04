Treffpunkt am Markt: Warum wir gerade jetzt wieder gern auf die Märkte gehen

Wo sich sonst Menschen durch die Zeilen schieben, kann man nun verweilen und schmökern. Trotzdem oder gerade deshalb: „Durch den Lockdown gibt es ein neues Bewusstsein.

Unsere Kunden gehen auf den Markt, um an der frischen Luft Regionales und Frisches einzukaufen. Anstatt sich im Supermarkt zu drängen“, so Pöhl im KURIER-Gespräch.

Partnerschaft, Freundschaft, Gemeinschaft

Fragt man die „Standler“, was ihren Markt auszeichnet, hört man an unterschiedlichen Orten der Stadt Ähnliches. Die Worte: Regionalität, Vielfalt und Qualität. So weit, so bekannt. Der Wert der Lebensmittelmärkte als regionale Nahversorger ist nach einem Jahr Pandemie unbestritten.

Man hört aber auch: Partnerschaft, Freundschaft, Gemeinschaft. Dinge, die im Social Distancing schmerzlich fehlen und die die besondere Beziehung zwischen den Standlern, ihren Nachbaren und Kunden ausmachen. Ist das der Grund, aus dem sich die Wiener Märkte solch Zulauf erfreuen?

Einkaufen als Erlebnis

Der Zuwachs hat mehre Gründe, weiß Soziologin Cornelia Dlabaja vom Institut für Europäische Ethnologie, Uni Wien. „Einkaufen am Markt ist ein Erlebnis. In Zeiten, in denen alles zu hat, ist das einer der wenigen Orte, an denen man etwas erleben kann.

Der Urlaubsflair zieht an, genauso wie das Einkaufserlebnis und das große Angebot an speziellen Lebensmitteln“, erklärt die Soziologin. „Die Spezialisierung und Regionalisierung der Lebensmittel gehören zum aktuellen Lifestyles. Es ist en vogue.“

"Wir sind Therapeuten"

Die Märkte erleben einen Bedeutungszuwachs, weil sie dem Zeitgeist entsprechen. Außerdem übernehmen sie in ihrem Grätzel eine wichtige soziale Rolle. Ihre Aufgabe kennen die Standler ganz genau. „Wir sind Therapeuten.

Ich erkenne sofort, wenn einen Kunden etwas belastet“, so Anderl. Gesagt getan, wenig später radelt eine Stammkundin vorbei. Was denn los sei, fragt Anderl. Sie schüttet ihr Herz aus, die Bestellung wird wie nebenbei absolviert. Dann fährt sie mit ihrem frischen Brot weiter.