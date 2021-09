Sonderlandtag zur Lehrerzuteilung mit grünem Aktionismus

Bildungssprecherin Julia Malle bezeichnete die Umstellung als „verkorkste Bildungsreform“: „Was in der Theorie gut klingt, stellt sich in der Praxis als Riesenflop und Etikettenschwindel heraus.“

Gutes werde mit der Reform bestraft, laufende Projekte seien eingespart worden. In den Augen vieler Kinder werde ein „Raub“ an Lehrerinnen und Lehrern vorgenommen, beklagte Malle. „Nichts an eurer Reform ist transparent“, warf sie vor allem den Neos vor.

FPÖ attackiert Grüne

Die FPÖ wunderte sich ebenfalls, wenn auch in erster Linie über die Grünen. Diese seien selbst jahrelang Teil der Regierungskoalition in Wien gewesen, hielt der nicht amtsführende blaue Stadtrat Dominik Nepp fest: „Was ist in den letzten zehn Jahre passiert?“