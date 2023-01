Sondergemeinderat: Misstrauensantrag gegen Wiederkehr abgelehnt

Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Opposition Wiederkehr das Misstrauen ausspricht. Es geht auch um den Pädagoginnenmangel in Wien an sich, um die misslungene neue Lehrerzuteilung, um die MA35. „Sie haben sich in Ihrem Amt als massive Enttäuschung herausgestellt“, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Wölbitsch.

Es folgten: Die Reden von Neos-Klubobfrau Bettina Emmerling – naturgemäß eine Verteidigung für Wiederkehr – und des grünen Klubobmanns David Ellensohn, der allein schon die misslungene Lehrerinnen-Zuteilung als Grund für einen Misstrauensantrag sah.