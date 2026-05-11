So entsteht Österreichs größtes Wandbild

Einst in verwaistes Gebäude, jetzt ein echter Hingucker: Stück für Stück wird der ehemalige APA Tower in neue Farben getaucht. 13 Stockwerke. 1.100 Quadratmeter Leinwand für den spanischen Künstler "OKUDA". Mit uns fährt er ganz nach oben. In schwindelerregender Höhe, dort wo er sich wohlfühlt, spricht er über seiner Leidenschaft.