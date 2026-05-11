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So entsteht Österreichs größtes Wandbild

Der ehemalige APA-Turm in Wien-Döbling wird zur XXL-Leinwand: Ein spanischer Künstler lässt das 52 Meter hohe Gebäude in neuem Glanz erstrahlen. Wir begleiten den gesamten Entstehungsprozess.
Michael Baumgartner
11.05.2026, 18:13

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Pünktlich zum ESC-Auftakt: Hochhaus erwacht aus Dornröschenschlaf

Einst in verwaistes Gebäude, jetzt ein echter Hingucker: Stück für Stück wird der ehemalige APA Tower in neue Farben getaucht. 13 Stockwerke. 1.100 Quadratmeter Leinwand für den spanischen Künstler "OKUDA". Mit uns fährt er ganz nach oben. In schwindelerregender Höhe, dort wo er sich wohlfühlt, spricht er über seiner Leidenschaft. 

kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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