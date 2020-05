Simmering: Parkpickerl-Ausweitung noch für heuer angepeilt

Schon bald könnte die nächste Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung kommen. Und zwar in Simmering, wo derzeit nur der westliche Teil des Bezirk Pickerl-Zone ist. So lautet zumindest die Empfehlung im Evaluerungsbericht zur Parkraumbewirtschaftung in Simmering der MA 18 (Stadtentwicklung), der nun vorliegt. Darin wurde analysiert, wie sich die Situation nach der Einführung Ende 2018 verändert hat.