Simmering: Ein Segler geht, ein Gärtner kommt

Am Sonntag gewann die SPÖ in Simmering 0,66 Prozentpunkte dazu – und auch ein drittes Grundmandat. Als Drittgereihter auf der SPÖ-Liste im Wahlkreis könnte Kaske nun in den Gemeinderat einziehen. Ob er das auch tun wird, war zu Redaktionsschluss noch offen.