Ärger über Rodung am Friedhof der Namenlosen

Friedhofs

Friedhof

F.

Auch viele Einheimische wieHermann F. kommen hier regelmäßig gerne vorbei. Umso empörter war er darüber, was er bei seinem letzten Besuch feststellen musste: Der alte, bis 1900 genutzte Teil desmit seinem markanten Kreuz und der idyllischen Bewaldung war spurlos verschwunden. Offensichtlich war die Fläche kurz zuvor abgeholzt und planiert worden. „Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man so pietätlos sein kann und einenwie diesen einfach so zu zerstören“, ärgert sich

Doch was war geschehen? Anders als der benachbarte neue Teil des Friedhofes steht diese Fläche nicht unter Denkmalschutz. Seit 1998 besteht für sie die Flächenwidmung „Sondergebiet Hafen“. Sie sind also für den weiteren Ausbau des Alberner Hafens vorgesehen. Und damit wurde im Dezember begonnen.

„Uns liegen dafür alle Genehmigungen vor. Wir haben aber besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen“, betont eine Sprecherin. So wurden das Bundesdenkmalamt, Archäologen und Vertreter der Kirche einbezogen. Für die nötigen Rodungen werde es Ersatz-Aufforstungen im Nationalpark Donauauen geben.