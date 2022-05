Sima zu Nevrivys "Häusel"-Sager: "Keine gute Strategie"

In dem Gremium sitzen unter anderem Verkehrsplaner der TU Wien, die sich wiederholt kritisch zu der Nordostumfahrung geäußert hatten.

Die Wissenschafter hatten im Vorfeld des Parteitags einen offenen Brief ausgearbeitet, in dem ein Überdenken der Projekte bzw. eine Mobilitätswende empfohlen wird. „Dieser Text war höflich, konstruktiv und differenziert formuliert und keinesfalls ein Angriff auf die SPÖ“, versichern die Scientists for Future. Nevrivy habe hingegen den Unterzeichnern und generell den Absolventen der Technischen Universität die Expertise abgesprochen.

Es sei nicht Aufgabe der Wissenschaft, der Politik zu sagen, was sie zu tun habe, aber es sei sehr wohl die Aufgabe der Politik, Wissenschaft ernst zu nehmen und zuzuhören, betonen die Forscher.