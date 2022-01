Serbischer Skandal-Mandatar bringt heimische Politiker in Verlegenheit

Sie habe Markovic lediglich einmal getroffen. Bei dem Termin gemeinsam mit dem serbischen Botschafter habe man über die Angelegenheiten der Freundschaftsgruppe gesprochen. „Dabei habe ich einige Sorgen Österreichs in Bezug auf Serbien zur Sprache gebracht“, sagt Kugler und betont: „Von einem möglichen Missbrauch Minderjähriger war mir nichts bekannt.“

Als Politiker, der offenbar gerne an der Seite von Vertretern des offiziellen Österreichs Imagepolitur betreibt, sorgte Markovic in den vergangenen Jahren immer wieder auch in heimischen Medien für Schlagzeilen. So etwa 2017, als Markovic mit einer Studentendelegation aus seiner Heimatstadt Jagodina in Wien zu Gast war. Beim Galadiner war auch der damalige FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus dabei. Videos zeigen ihn, wie er sich – etwas hölzern – mit Markovic im serbischen Volkstanz versucht.