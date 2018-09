Semmelweis-Pavillons: Versteigerungstermin steht fest

Das Bezirksgericht Döbling hat am Donnerstag den Termin zur Zwangsversteigerung jener drei Gebäude der Semmelweis-Frauenklinik in Währing zur Versteigerung ausgeschrieben, in denen die private Amadeus-Musikschule untergebracht ist. Die Liegenschaften sollen am 31. Jänner 2019 unter den Hammer kommen.

Ein Sachverständiger hat das Haus 3 auf 11,2 Millionen Euro geschätzt, der Wert der Pavillons 1 und 2 wird mit insgesamt 20,4 Millionen Euro beziffert. 2012 hatte die Stadt die Gebäude um 14,2 Millionen Euro an die Amadeus Campus Eigentümergesellschaft verkauft – der Preis hatte im Nachhinein für heftige Kritik gesorgt.

Grund für die Versteigerung sind finanzielle Turbulenzen der Eigentümergesellschaft – der KURIER berichtete. Wenn die Liegenschaft tatsächlich den Besitzer wechselt, würde jedenfalls das Vorverkaufsrecht der Stadt fallen, möglicherweise auch die vereinbarte ausschließliche Nutzung zu Bildungs- und kulturellen Zwecken. Letzteres würde wiederum - wegen der fehlenden Bausperre - den Weg für gewinnbringende Luxus-Wohnungen frei machen, wie Kritiker des Deals monieren.