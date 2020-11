Schwer demoliert: Auto fährt durch Garagentor

Bei einem Unfall in der Donaustadt rollte am Donnerstagnachmittag ein Auto durch das Einfahrtstor einer Tiefgarage. Das Fahrzeug rutschte ca. 20 Meter über die Rampe hinab in das Untergeschoss und prallte in der ersten Kurve gegen die Garagenwand.

Der verletzte Fahrzeuglenker wurde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch den alarmierten Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit und in ein Krankenhaus gebracht.