Terror-Protest mit Schussgeräuschen: Auto offenbar angezündet

Die Feuerwehr bestätigt jedenfalls einen Einsatz in der Nacht auf Dienstag in der Löhrgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus, wo sich ein Firmensitz von C. befindet. Dort brannte kurz vor Mitternacht ein Auto - das Feuer wurde nach einer halben Stunde gelöscht, berichtet ein Sprecher der Berufsfeuerwehr.

Polizei ermittelt

Der mutmaßliche Besitzer des Autos macht auf Twitter linke Aktivisten für den Brand verantwortlich und kündigte an, bald einen neuen Wagen besorgen zu wollen. Auch die "autonome Antifa" äußerte sich in Form eines Memes.