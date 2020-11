Terror-Razzia: Weder Waffen noch Sprengstoff gefunden

Kein Zusammenhang mit Terroranschlag

Es besteht der Verdacht der terroristischen Vereinigung, der Terrorismusfinanzierung, der staatsfeindlichen Verbindungen, der kriminellen Organisation und der Geldwäscherei.

Seitens der Staatsanwaltschaft Graz wird betont, dass die Razzien "in keinem Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien vom 2. November stehen". Die Aktion wäre auf jeden Fall am Montag in der Früh erfolgt, wurde der APA gesagt. Wie berichtet, gab es Spekulationen, der Terrorist hätte von der Aktion am folgenden Tag mitbekommen und deshalb den Anschlag durchgeführt.