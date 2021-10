"Schluss mit den braven Tanten": Streik der Privatkindergärten in Wien

Schlechte Bezahlung, Personalmangel und die Größe der Gruppen waren die Hauptthemen der Kundgebung. Einen ersten Erfolg konnten die Pädagogen schon gestern feiern: Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) hat am Montag via gemeinsamer Aussendung mit der SPÖ angekündigt, dass ab 2022 die Assistentinnen 40 statt wie bisher nur 20 Stunden pro Woche in den Kindergartengruppen sind.

Nur der Anfang

Das sei für die Streikenden aber erst ein Anfang, wurde bei der Protestkundgebung deutlich. Türkis, Blau und Grün haben heute reagiert und stellen sich auf die Seite der Pädagogen.