Heute und am Donnerstag bleiben viele Kindergärten geschlossen

„Der Fachkräftemangel ist in Wien massiv, es braucht eine Ausbildungsoffensive auch für Quereinsteiger, um mehr Menschen in den Beruf zu bekommen“, meint Gudrun Kern, pädagogische Leiterin und Geschäftsführerin von „Kinder in Wien“ (KIWI). Dabei seien die Engpässe durchaus absehbar gewesen, schon lange fordere man mit anderen Wiener Privatkindergartenträgern (Diakonie, Kinderfreunde, St. Nikolausstiftung), Gewerkschaft und Berufsvertretung bessere Rahmenbedingungen ein.

Das Problem sei dabei keineswegs, dass nicht genug Personen die Ausbildung für die Arbeit im Kindergarten machen. „Das Problem ist, dass sie nicht in den Beruf gehen oder nach ganz kurzer Zeit wieder aussteigen“, so Kern. Und das liege eben an den schlechten Rahmenbedingungen. Das Motiv, das Berufsfeld zu verlassen, sei in der Regel zu wenig Zeit für qualitätsvolle Arbeit mit dem einzelnen Kind.