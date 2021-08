Schlösser in und um Wien: Im Schatten von Schönbrunn

Die Faszination für Herrschaftssitze ist kein neues Phänomen: Die Habsburger waren von mittelalterlichen Burgen derart fasziniert, dass Kaiser Franz II. in Laxenburg eine solche nachbauen ließ: die Franzensburg an dem künstlichen Teich, in dem man Tret- und Elektroboot fahren kann – was bei arabischen Touristen wie Einheimischen beliebt ist.

Ab 26. August gibt es in dem Teich übrigens einen neuen Anziehungspunkt für Gäste. Für die sogenannte Klangwelle wird im Wasser eine Bühne aufgebaut, auf der zwölf Veranstaltungen stattfinden – mit Artistik, Feuer und Musik.

Auf die Parkwächter wartet also Arbeit.