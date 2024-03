Schließung des Böhler-Spitals: Kampfmaßnahmen drohen

Wie der KURIER berichtete, wurden im Zuge eines geplanten Umbaus schwere Brandschutzmängel festgestellt. Sie betreffen das Tragwerk der Stahlskelettkonstruktion und erfordern „Maßnahmen, die weder kurzfristig noch im laufenden Betrieb umsetzbar sind“, wie es seitens der AUVA heißt.

Für die Patienten bedeutet das: Ein Teil der medizinischen Versorgung soll bis Jahresende in das UKH Meidling verlagert werden, das ebenfalls zur AUVA gehört, ein Teil ins AKH der Stadt Wien. Dabei geht es um insgesamt 65 Betten, die einen neuen Standort brauchen. In der Brigittenau bleibt nur eine Erstversorgungsambulanz zurück.

Ein Einschnitt in die Wiener Spitalsversorgung, der massiv ist und gleichzeitig vermeidbar gewesen wäre. Davon ist man jedenfalls in der Wiener Ärztekammer überzeugt: „Die Verantwortlichen tun so, als ob jetzt alles schnell gehen muss“, sagt Heinz Brenner, Obmann der Unfallchirurgie in der Standesvertretung zum KURIER. „In Wirklichkeit ist die Notwendigkeit, baulich etwas zu tun, seit zehn Jahren bekannt.“ Die Direktoren hätten aber zehn Jahre lang nichts unternommen, kritisiert er.