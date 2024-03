"Wenn das Böhler fällt, dann hat das Auswirkungen auf ganz Wien"

KURIER: Das Lorenz Böhler muss saniert werden, die Leistungen werden „sukzessive und temporär“, wie aus einer Email an die Belegschaft hervorgeht, „disloziert“. Was heißt das ab sofort für Patienten?

Für uns als Team– ich bin einer von 500 Menschen, von der Reinigungskraft bis zum Oberarzt – bedeutet das das Ende unserer Arbeit. Wenn ich einen Patienten bekomme, aber kein CT, kein MR, kein Röntgen und kein Gipsraum mehr vorhanden ist, dann frage ich Sie: Was ist das noch für eine Arbeit?

Wir haben Kooperationen mit der Rettung, mit den Wigev-Spitälern, mit dem Franziskus-Spital und dem Ludwig Boltzmann-Institut. In den letzten Wochen und Monaten wurde bewusst mehr aufgebürdet, um jetzt sagen zu können: „Wir haben jetzt die baulichen Mängel gesehen, wir müssen gleich handeln.“ Das ist alles gelogen. Seit Juli 2023 gibt es die Aufforderung der Baupolizei, einen Sanierungsplan vorzulegen. Bis 28.2.2024 gab es keinen Sanierungsplan. Daraus schließe ich: Man will das LB nicht sanieren. Die Baupolizei hat der AUVA geschrieben, dass das Lorenz Böhler bei laufendem Betrieb saniert werden kann.

Das ist von den Verantwortlichen geschickt kommuniziert, so zu tun, als ob jetzt alles schnell, schnell gehen müsste. In Wirklichkeit ist die Notwendigkeit, baulich etwas zu tun, seit zehn Jahren bekannt. Genau diese Direktoren, die das jetzt entschieden haben, wissen seit zehn Jahren, dass etwas zu tun ist. Sie haben es 10 Jahre lang nicht gemacht. Die Entscheidungsträger haben uns, so sehe ich das, bewusst mehr Arbeit gemacht. Von welcher Mehrarbeit sprechen Sie?

Für unbedarfte Beobachter erschließt sich nicht, warum das LB ausgerechnet jetzt saniert werden muss. Ist Gefahr in Verzug?

Das heißt, es steht Aussage gegen Aussage.

Das heißt, es muss nichts zugesperrt werden, wir müssen nicht schließen, sondern können arbeiten, weil parallel laut Baupolizei saniert werden kann. Die AUVA will es aber nicht – und ich habe eine Vermutung, warum dem so ist.



Was ist Ihre Vermutung?

Die AUVA ist die einzige Sozialversicherung, die von den Arbeitgebern bezahlt wird. Jeder Arbeitgeber zahlt für jeden Arbeitnehmer 1,2 Prozent der Lohnsumme, damit dieser versichert ist. Seit Jahrzehnten hören wir, dass die Lohnnebenkosten zu hoch sind. Erster Adressat in der Debatte: immer die AUVA. Die Wirtschaftskammer hat das Sagen und was mache ich als Partei der Arbeitgeber, damit ich mein Klientel bedienen kann vor einer Wahl wie heuer? Ich biete meiner Wählerschaft an, einzusparen. Der Verkauf der Hauptstelle der AUVA hat nicht geklappt, versucht worden ist es.