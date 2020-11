Schließfachcoup: Polizei hat Fotos eines weiteren Verdächtigen

In der Bank Austria in Klosterneuburg knackten die Kriminellen 29 Schließfächer, in der Raiffeisenbank Mödling 31 und in der Raiffeisen-Filiale in Wien-Döbling nochmals acht Safes.

Polizei bittet um Hinweise

Nachdem die niederösterreichische Polizei schon Fahndungsfotos der Verdächtigen veröffentlicht hatte, hat nun auch die Wiener Polizei Bilder von Überwachungskameras gesichert. Der Verdächtige soll zumindest bei dem Coup in Wien beteiligt gewesen sein. Gegen ihn wird wegen gewerbsmäßigen schweren Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung ermittelt.