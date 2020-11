Schließfach-Coup: Zweite Bank von Tätern heimgesucht

Der Schließfach-Coup in der Direktion der Raiffeisen Regionalbank Mödling ist nicht der einzige geglückte Fall einer gewieften Bande. Auch in einem zweiten Institut in Niederösterreich haben die Täter anscheinend in den vergangenen Tagen zugeschlagen. Betroffen ist eine Bank in Klosterneuburg.

Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Korneuburg ist bereits ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter anhängig. Auch Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigt den zweiten Tatort auf Nachfrage des KURIER. „Die Ermittlungen sind noch im Anfangsstadium“, so Baumschlager.