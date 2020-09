Schleifmühlgasse: Festnahme nach versuchtem Einbruch durch 70-Jährigen

Zeugen beobachteten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wie ein Mann mit einem Brecheisen die Eingangstür zu einem Geschäftslokal in der Schleifmühlgasse in Wien-Wieden aufbrechen wollte.

Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse konnten den Tatverdächtigen vor Ort anhalten und Einbruchswerkzeug sicherstellen. Der 70-jährige Serbe befindet sich in Haft.

