Schönbrunner Straße: Fahrerflucht nach Auffahrunfall

Am Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einen Motorrad- und einem Autofahrer im Bereich der Schönbrunner Straße/Grünbergstraße in Wien-Meidling. Laut derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Autolenker an einer durch Verkehrspolizisten geregelten Kreuzung angehalten, als der Motorradfahrer ihm von hinten auffuhr.

Der 42-Jährige kam dabei zu Sturz und verletzte sich schwer. Der Autofahrer verließ sein Fahrzeug daraufhin nicht, sondern ergriff die Flucht. Ein anwesender Polizist übernahm die Erstversorgung des Motorradfahrers, bis die Wiener Berufsrettung eintraf.

Der Verletze wurde zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Pkw-Lenker verlief vorerst negativ.

