Nach Einbrüchen in Wien-Wieden: Polizei veröffentlicht Bild des Verdächtigen

Ein als Dienstbote verkleideter Mann wird verdächtigt, am 1. Juli 2020 zwischen 12 und 12.45 Uhr in Wohnungen in Wien-Wieden eingebrochen zu sein. Bei den Einbrüchen wurden Bargeld und Dokumente erbeutet. Durch die Verkleidung dürfte der mutmaßliche Eibrecher im Haus kein Aufsehen erregt haben.

Der Polizei ist es mittlerweile gelungen, ein Foto des Tatverdächtigen sicherzustellen. Die Ermittler ersuchen nun un Hinweise (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich 06, unter der Telefonnummer 01-31310-33800.

