Simmering: Sohn randaliert bei Eltern und verletzt Polizisten

Die Eltern eines 40-jährigen Mannes verständigten am Sonntagabend die Polizei, da ihr Sohn in deren Wohnung randaliert haben soll. Als die Beamten in der Kaiser Ebersdorfer Straße in Wien-Simmering eintrafen, reagierte der Verdächtige äußerst aggressiv.

Der 40-Jährige ließ sich auch in weiterer Folge nicht beruhigen, schließlich soll er sogar einen Polizisten attackiert haben, weshalb er festgenommen wurde.

Auch dabei leistete der Mann laut Polizei Widerstand, wodurch drei Beamte verletzt wurden. Zwei davon konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Da sich der 40-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er einem Arzt vorgeführt.

