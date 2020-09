Tiere gehortet: 62 Katzen aus Wiener Wohnung gerettet

Letztendlich alarmierten Nachbarn die Behörden. Weil eine Frau in ihrer Wohnung in der Donaustadt 62 Katzen "gehortet" hatte, rückten Ende August Tierrettung und Veterinäramt aus."Der Anblick der rund 60 Katzen in der Wohnung war nicht schön - und nicht alltäglich", heißt es beim Tierquartier. Dort haben die geretteten Tiere nun Unterschlupf gefunden.

Die Tiere waren nicht nur vernachlässigt worden, sondern auch krank. "Fast alle haben Katzenschnupfen", heißt es im Tierschutzzentrum. Zudem litten viele Tiere unter Darmparasiten. Mittlerweile werden alle behandelt. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut, heißt es.