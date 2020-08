Schlägerei zwischen Cousins endete mit gegenseitiger Körperverletzung

Nachdem Polizisten am Mittwochabend wegen eines lautstarken Streits im Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Jedlersdorfer Straße in Wien-Floridsdorf verständigt wurden, trafen sie auf zwei Männer, die augenscheinlich zuvor in einer Schlägerei verwickelt waren.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den beiden 24-Jährigen um Cousins. Sie verhielten sich den Beamten gegenüber aggressiv, beschimpften und bedrohten sie, sodass sie vorläufig festgenommen wurden.

Zur Auseinandersetzung befragt, gaben die beiden an, dass diese Art der Streit-Beilegung in ihrer Familie üblich sei.

