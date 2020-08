Massenschlägerei in Favoriten: Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung

Nach einer Massenschlägerei in Wien-Favoriten am Wochenende haben sich am Mittwoch noch zwei Verdächtige in Haft befunden. Ein 18-Jähriger, der einen 24-Jährigen mit seinem Auto angefahren und verletzt hatte, versichert, das wäre nicht vorsätzlich geschehen. Das berichtete sein Verteidiger Nikolaus Rast der APA. Noch am heutigen Mittwochnachmittag soll ein Richter über eine mögliche U-Haft entscheiden.

Unklar ist nach wie vor, wer mit einem Golfschläger auf den 24-Jährigen einschlug, nachdem dieser angefahren wurde. Laut Rast wollte der 18-jährige Verdächtige einen Freund in ein Spital bringen, nachdem dieser bei der Prügelei vor dem „Club Village“ blutende Blessuren bezogen hatte. Der angeschlagene Freund, der sich auf den Beifahrersitz gesetzt hatte, sei bei einem Wendemanöver auf die Fahrerseite gefallen, infolgedessen habe der 18-Jährige den 24-Jährigen übersehen und mit dem Fahrzeug gegen einen Zaun gestoßen, erläuterte Rast.