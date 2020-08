Nach Massenschlägerei in Favoriten: Polizei ermittelt wegen Mordversuchs

Nach einer brutalen Massenschlägerei in Wien-Favoriten in der Nacht auf Sonntag wird auch wegen Mordversuchs ermittelt. Das betonte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Montag zu der Attacke auf einen 24-Jährigen. Dieser hatte angegeben, absichtlich mit einem Auto auf einem Gehsteig angefahren worden zu sein. Dabei erlitt er einen Beinbruch und wurde anschließend mit einem Golfschläger verprügelt.

Vier Männer waren nach der gegen 2.00 Uhr eskalierten Auseinandersetzung in einem Lokal bei der Daumegasse festgenommen worden. Zwei der Beschuldigten verweigerten die Aussage, erläuterte Eidenberger am Montag. Ein weiterer gab an, sich nicht erinnern zu können, der vierte sprach von einem „Unfall“ mit dem Auto. Von einer Prügelattacke mit dem sichergestellten Golfschläger wollte keiner etwas wissen, sagte der Polizeisprecher.