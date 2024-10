Sanierung des Belvedere: Pfusch am Bau-Denkmal?

Konkret geht es um die rund 50 Fenster in der Erdgeschoß- und Sockelzone des Oberen Belvedere: Diese sind mit „historischen, handgeschmiedeten, reich dekorierten Eisengittern“ ausgestattet – alles Originale nach Plänen von Johann Lucas von Hildebrandt, der das Obere Belvedere von 1721 bis 1723 errichtete. „Gitter niemals ausbauen!“ Doch nun sei begonnen worden, diese Eisengitter „einfach herauszureißen, obschon historische Gitter niemals auszubauen sind!“ Und bei dieser „brutalen Demontage“ seien noch dazu „die handgemeißelten Steingewände kaputtgemacht“ worden, wie es in dem hochbrisanten Bericht heißt. Das allein sei schon ein gewaltiger Frevel und eine „Teilzerstörung eines Denkmals“, das eigentlich bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt werden müsste. Zugleich drohe aber eine weitere Denkmalzerstörung: Denn die Gitter sollen später wieder eingebaut werden – allerdings „zugeschnitten und gekürzt“, damit sie nach der Fassadenrestaurierung wieder hineinpassen: Ein solches Zuschneiden entspreche aber keinesfalls dem Stand der Technik in der Denkmalpflege und bedeute letztlich einen „unwiederbringlichen Verlust an diesem so prominenten wie prächtigen Baudenkmal“. "Das Neue an das Alte anpassen" Auf Nachfrage erklärt einer der Urheber des Schriftstücks, ein international anerkannter Restaurationsexperte, dass der Grundsatz im Denkmalschutz immer laute, „das Neue an das Alte anzupassen und nie umgekehrt“: „Einem Michelangelo schlägt man ja auch keine Teile ab, damit er in die Nische passt.“ Die besagten Fenstergitter seien daher zweifelsfrei vollständig und original zu erhalten, weil sie ganz wesentlich zur Außenwirkung des Belvedere beitragen würden: „Und im Denkmalschutzgesetz ist die künstlerische Wirkung der Außenerscheinung ganz klar festgehalten.“

© Christian Mayr Um diese Fenstergitter geht es. Deutlich sichtbar sind die Spuren von Stemmarbeiten.

Tatsächlich zeigt sich beim KURIER-Lokalaugenschein, dass an zwei der niederen Rechteck-Fenster südseitig die Gitter schon herausgerissen wurden – mit entsprechendem Schaden an den Steingewänden (also der Begrenzung des Fensters) und sogar am Stuck; gleich daneben befinden sich weitere Fenster, wo rund um die Eisengitter auch schon äußerst rustikal weggestemmt wurde.

© Christian Mayr Eines von zwei Fenstern, bei denen die Gitter schon entfernt wurden.

Wie die Situation auf der Seite des Schlossparks ist, ist nicht ersichtlich, denn die dort situierten höheren Fenster sind von Bauplanken verdeckt.

Die Geschichte des prachtvollen Schlosses Geschichte: Das Schloss Belvedere, bestehend aus dem Unteren und Oberen Belvedere, wurde von Johann Lucas von Hildebrandt zwischen 1714 und 1723 für Prinz Eugen von Savoyen erbaut. Maria Theresia erwarb nach dessen Tod die gesamte Anlage und machte das Obere Belvedere zum Ausstellungsort der kaiserlichen Sammlungen – und damit zu einem der ersten öffentlichen Museen weltweit. UNESCO-Welterbe: Mit dem Schlossgarten zählt das Gesamtensemble zu den schönsten Barockbauten der Welt und ist seit 2001 auch Teil des UNESCO-Welterbes „Historisches Zentrum von Wien“.

Mit Denkmalamt abgestimmt Auftraggeber des Projekts ist die Burghauptmannschaft. Als vor wenigen Tagen das 2,9 Millionen Euro teure Vorhaben (Fertigstellung bis 2026) präsentiert wurde, versicherte Burghauptmann Reinhold Sahl, dass man sich für „den Erhalt und die Pflege unseres österreichischen baukulturellen Erbes“ einsetze. Wie passt das zusammen? Mit dem Sachverhalt vom KURIER konfrontiert, erklärt Sahl, dass er die Arbeiten nun unverzüglich gestoppt habe. „Jetzt haben wir zwei Tage Pause, wo wir das Ganze abstimmen und uns ansehen können, wie es richtig zu geschehen hat.“ Klar sei aber, dass die Art und Weise, wie diese zwei Gitter entfernt wurden – „nämlich ins Mauerwerk zu gehen“ –, nicht fachmännisch erfolgt sei. „Das wurde gestoppt“, so Sahl. Beschädigt seien vorerst nur jene zwei Fenster der Teichhof-Fassade, wobei er sich die daneben erfolgten Stemmarbeiten auch erst ansehen müsse. „Ich weiß noch nicht alles.“