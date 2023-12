Belvedere baut bis 2028 neues Besucherzentrum

Das Belvedere hat am vergangenen Wochenende die Besucherzahl des Jahres 2019 erreicht – somit wird das Museum heuer einen neuen Besucherrekord erreichen. Bis Jahresende wird im Oberen Belvedere mit 1,3 Millionen Menschen gerechnet – an allen Standorten gemeinsam mit 1,8 Millionen. Spitzenreiter war bisher das Jahr 2019 mit 1.721.399 Eintritten. „Die Mischung hat sich aber deutlich geändert“, sagte Geschäftsführer Wolfgang Bergmann bei der Jahrespressekonferenz des Museums am Dienstag. Südkorea war vor der Pandemie auf Platz eins der Besucher-Herkunftsländer und wurde nun von Italien abgelöst. „Polen und Ungarn wachsen bei den Besuchern ebenfalls stark.“ Der Anteil der Besucher aus Österreich hat von 17 auf 20 Prozent zugenommen, Asien verzeichnet ein Minus von 60 Prozent.