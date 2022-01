Zwischen Schloss und Scheune: Die Neuerfindung des Belvedere

Lügt man sich mit der Idee, dass Sammlungsausstellungen billiger zu haben sind, nicht in den Sack? Als Besucher und Kritiker sage ich: Man merkt, ob eine Sammlungsschau inspiriert ist oder nicht.

Wenn man davon ausgeht, dass so viel in den Depots hängt, das man nur herausräumen muss, kann das natürlich nicht funktionieren. Die Kunst ist, eine Ausstellung zu machen, in der Werke, die vielleicht jahrzehntelang als „Depotware“ galten, interessant werden, weil sie in neuen Zusammenhängen gezeigt werden oder eine These illustrieren. Natürlich fallen Transportkosten weg, aber man soll sich nicht täuschen: Wenn wir einen Klimt vom Oberen ins Untere Belvedere bringen, kostet das auch nicht wenig. Wir dürfen den ja nicht in der Scheibtruhe durch den Garten hinunterführen. Es darf auch kein Werk aufgehängt werden, bevor ein Zustandsbericht erstellt wurde, da ist die Restaurierung gefordert. Dann die Ausstellungsarchitektur – eine Sammlungsausstellung kann nicht liebloser gestaltet werden als eine mit Leihgaben. Es ist keineswegs so, dass das nichts kostet.

Ende Jänner eröffnet das Untere Belvedere nach dem Umbau wieder. Was ist neu?

Unser Umbau begann mit einer notwendigen Nachrüstung der Klima- und Sicherheitstechnik. Das haben wir benützt, um eine größere Überarbeitung vorzunehmen. Das große Desiderat war ein Gastronomiebetrieb, damit zusammenhängend haben wir die Wegeführung überarbeitet. In den Ausstellungsräumen hat sich sichtbar kaum etwas verändert, aber der Zugang ist anders. Wo der Kassenraum war, wird ein Café sein, der ehemalige Shop wird zum Kassenraum mit integriertem Shop, und man wird in der Sichtachse vom Rennweg durch den Ehrenhof zum Oberen Belvedere durchgehen können. Barrierefreiheit ist ebenfalls ein Thema.