Berlins neue Kulturscheune

Ein Wald an Baukränen, heruntergekommene Fassaden und riesige Lücken im Straßenbild. In den Jahren nach der Wende verdiente sich Berlin den Beinamen Hauptstadt der Baustellen, der bis heute immer wieder zitiert wird. Anfang Dezember 2019 erfolgte der Spatenstich für ein neues Großbauprojekt – das Museum des 20. Jahrhunderts der Nationalgalerie am Berliner Kulturforum. Der volle Name ist etwas sperrig und der geplante Baukörper in seiner Form sehr archaisch, weshalb man das Museum der Moderne schon in seiner Wettbewerbsphase 2016 „ Kulturscheune“ titulierte. Vielleicht war es auch der Versuch, dem neuen musealen Vorzeigeprojekt von Anfang an das Prädikat der Bescheidenheit zu verleihen. Zu frisch ist die Erinnerung an die schier endlosen Bauarbeiten und in der Folge explodierenden Kosten der Hamburger Elbphilharmonie.

Das Bindeglied am Kulturforum

Das Architekturbüro Herzog & de Meuron, das für die „Elphi“ verantwortlich zeichnet, bekam auch den Zuschlag für Berlins neuen Museumsbau. Und zwar genau wegen seiner dezenten Zurückhaltung im Vergleich zu den anderen eingereichten Entwürfen. Kein abstrakter, monolithischer Musentempel, sondern ein Backsteinbau in ursprünglicher Hausform, der den umliegenden Gebäuden am Kulturforum nicht die Show stiehlt. Der Entwurf von Herzog & de Meuron soll vielmehr als Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Architekturstilen dienen.